Corona - Serbien verschärft Schutzmaßnahmen

Ab Dienstag müssen Gastronomie und Einkaufszentren um 18.00 Uhr schließen

Serbiens Regierung hat am Samstag beschlossen, bei der Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie die Maßnahmen erneut zu verschärfen. Am Freitag waren mit 6.254 Neuinfizierten und 30 Todesfällen die bisher höchsten Fallzahlen pro Tag erreicht wurden. Gastronomie und Einkaufszentren werden ab Dienstag um 18.00 Uhr schließen müssen. Die Ansammlung von mehr als fünf Personen - auch im Freien - wird untersagt.

Mund-Nasen-Schutz wird ebenfalls auch außerhalb von geschlossenen Räumen verpflichtend, wenn nicht genügend Abstand eingehalten werden kann. Seit dem Beginn der Pandemie im März verzeichnete Serbien 110.350 Infizierte und 1.140 Corona-Tote.

Am Samstag wurden in der Belgrader Domkirche kaum Schutzmaßnahmen eingehalten, als der am Freitag verstorbene serbische Patriarch Irinej in einem mit Glas abgedeckten, offenen Sarg aufgebahrt wurde. Die meisten Gläubigen trugen keinen Mund-Nasen-Schutz, berichteten Medien.