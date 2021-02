Corona - Serbisch-orthodoxe Kirche wählt neuen Patriarchen

Wahl begann Donnerstagmittag in Sava-Domkirche in von Belgrad - Dienstältester Bischof und eigentlicher Wahlleiter Lavrentije (Trifunovic) von Saba mit Covid-Infektion im Spital

In Belgrad sind am Donnerstag die serbisch-orthodoxen Bischöfe zur Wahl eines neuen Kirchenoberhaupts zusammengekommen. Patriarch Irinej I. war Mitte November 90-jährig an den Folgen einer Covid-Infektion gestorben. Er hatte die Kirche seit 2010 geleitet. Donnerstag früh feierten die Bischöfe eine Messe in der neuen Belgrader Domkirche des heiligen Sava. Die Wahlversammlung begann laut Kathpress im Anschluss in der Krypta der Kirche.

Überschattet wird die Wahl von der Corona-Infektion des dienstältesten Bischofs, Lavrentije (Trifunovic) von Saba, der eigentlich die Patriarchenwahl leiten sollte. Der 85-jährige Lavrentije wird laut Angaben der Kirche seit Mittwoch früh in einer Belgrader Klinik behandelt. Statt ihm übernehme Bischof Vasilije (Vadic) von Srem den Vorsitz der Wahlversammlung, hieß es. Aus Deutschland nimmt Bischof Grigorije (Duric) an der Wahl teil, aus Österreich Bischof Andrej (Cilerdzic).

Der Patriarch wird nach der sogenannten apostolischen Wahl unter jenen Bischöfen gewählt, die bereits mindestens fünf Jahre im Amt sind; Altersbeschränkungen gibt es nicht. Zunächst werden drei Anwärter herausgefiltert, wobei bei mehreren Voten jeweils mindestens 50 Prozent plus eine Stimme auf eine Person entfallen muss. Ohne eine derartige Mehrheit muss die Abstimmung wiederholt werden, bis dies der Fall ist. Vor jeder Abstimmung werden eigens dafür vorgesehene Fürbittgottesdienste gefeiert.

Die drei Kuverts mit den Namen der drei Kandidaten werden anschließend in einen leeren Evangelien-Buchdeckel gesteckt. Nach Anrufung des Heiligen Geistes mischt ein allgemein geachteter Beichtvater aus dem Mönchsstand die verschlossenen Umschläge mit den Namen der Bischöfe und lost in Folge den Patriarchen aus. Diese Prozedur wurde eingeführt, um die Autonomie der Kirche bei der Patriarchenwahl zu erhalten und den Einfluss des Staates zu beschränken.

Bischof Grigorije von Deutschland äußerte sich gegenüber der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) zuversichtlich, dass den neuen serbischen Patriarchen nicht nur ein starker Glaube auszeichne, "sondern er eine Persönlichkeit ist, die die orthodoxen Gläubigen in Serbien, in Bosnien, in Nordmazedonien und in der weltweiten Diaspora zusammenführt und eint".

Das Oberhaupt solle die Interessen der Kirche wahren, die Unabhängigkeit der Kirche verteidigen, die brüderliche Gemeinschaft mit den anderen orthodoxen Kirchen suchen und den Dialog mit den Christen in der römisch-katholischen, der anglikanischen, der evangelischen und protestantischen Welt führen. "Ein Mann, der offen ist für den Austausch mit anderen Religionen", so Grigorije. "Wir sind uns sicher, dass auch der neue Patriarch zur Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen aufruft."

Die aktuelle Patriarchenwahl hasorgte für zahlreiche Spekulationen darüber, dass die Behörden, allen voran, Präsident Aleksandar Vucic, angesichts der weiterhin offenen Kosovo-Frage stark bemüht sind, einen zur Kooperation mit dem Staat bereiten Patriarchen zu bekommen.

Zum ersten Mal findet die Patriarchenwahl nicht im Patriarchensitz, sondern in der Krypta der Heiligen-Sava-Kirche statt. Wie regierungskritische Medien vermuten, dürfte es dies ermöglichen, den Wahlverlauf auch aus dem naheliegenden Pfarrhaus zu verfolgen. Die Krypta ist nämlich mit Überwachungskameras versehen.

Aussichtsreiche Kandidaten auf das Patriarchenamt gibt es mehrere. Einer von ihnen ist Bischof Irinej (Bulovic), der auch bei der letzten Patriarchenwahl vor elf Jahren zur Gruppe von drei auserwählten Kandidaten gehörte. Große Chancen werden auch dem Metropoliten von Zagreb und Ljubljana Porfirije (Peric) eingeräumt. Ein weiterer potenzieller Kandidat, der Bischof von Budimlje und Niksic (Montenegro) Joanikije (Micovic) gilt unterdessen als eher regierungskritisch.