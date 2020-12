Corona - Serbisch-orthodoxes Kirchenoberhaupt auf Weg der Besserung

Metropolit Hrizostom (Jevic) aus Belgrader Misovic-Universitätsspital entlassen

Aufatmen in der Serbisch-orthodoxen Kirche. Metropolit Hrizostom (Jevic) (68), der an Covid erkrankt war, ist auf dem Weg der Besserung, meldet Kathpress am Sonntag unter Berufung auf das Webportal "Orthodox Times". Das interimistische Oberhaupt der Serbisch-orthodoxen Kirche ist schon am Freitag aus dem Belgrader Misovic-Universitätsspital entlassen worden, in dem er zuvor behandelt wurde. Der Metropolit zeige keinerlei Symptome und sei in guter Verfassung, hieß es.

Am 4. Dezember war bekannt geworden, dass Hrizostom positiv auf Covid-19 getestet und in das Spital eingeliefert worden war. Metropolit Hrizostom ist Bischof der Diözese Dabar-Bosnien mit Sitz in Sarajevo. Er ist seit dem Tod des serbisch-orthodoxen Patriarchen Irinej am 20. November der Interimsleiter (Locum tenens) der serbischen Orthodoxie. Hrizostom hatte am 23. November in Belgrad das Begräbnis und den mehrstündigen Trauergottesdienst für Patriarch Irinej geleitet, der an Covid-19 verstorben war.

Angesteckt hatte sich Patrirch Irinej bei einem Bischofsbegräbnis in Cetinje am 4. November. Dort hatte Irinej den Metropoliten von Montenegro, Amfilohije, eingesegnet. Dieser war am 7. Oktober positiv getestet worden und am 30. Oktober verstorben.