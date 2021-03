Corona: Serbischer Patriarch Porfirije in Quarantäne

In TV-Interview äußert sich serbisches Kirchenoberhaupt sehr zurückhalten über möglichen Papstbesuch in Serbien - Kritik an Ökumenischem Patriarchen Bartholomaios wegen Ukraine-Entscheidung

Nachdem der neue serbisch-orthodoxe Patriarch Porfirije in den vergangenen Tagen mit einem an Covid erkrankten Priester Kontakt hatte, befindet er sich nun in Quarantäne. Das habe das Patriarchat in Belgrad mitgeteilt, berichtet die Kathpress am Donnerstag. Nachdem der betroffene Priester positiv getestet wurde, habe sich Porfirije für einige Tage in Absprache mit seinen Ärzten in Selbstisolation begeben. Über eine Infektion oder Erkrankung Porfirijes wurde nichts bekannt.

Zuvor hatte der Patriarch noch dem staatlichen serbischen Fernsehen RTS ein ausführliches Interview gegeben. Im Kirchenkonflikt um die Ukraine zwischen den Patriarchaten von Moskau und Konstantinopel stellte sich der serbische Patriarch klar auf die Seite Moskaus. Er begründete dies damit, dass die Serbisch-orthodoxe Kirche nicht auf der Seite Moskaus, sondern auf der Seite des orthodoxen Kirchenrechts stehe. Der Ökumenische Patriarch Bartholomaios habe, als er der Orthodoxen Kirche der Ukraine die Unabhängigkeit (Autokephalie) verlieh, nicht gemäß dem Kirchenrecht und den Traditionen der Orthodoxie gehandelt.

Angesichts der nach der Ukraine-Entscheidung des Ökumenischen Patriarchen 2018/19 aufgekommenen innerorthodoxe Konflikte gehe er nicht davon aus, dass es weitere ähnliche Entscheidungen etwa für Montenegro oder Nordmazedonien geben werde, sagte Porfirije.

Zu einem möglichen Besuch des Papstes in Serbien befragt, zeigte sich der Patriarch zurückhaltend. Schon sein Vorgänger Irinej hätte einen solchen Besuch im Prinzip begrüßt, weil er für die orthodoxen-katholischen Beziehungen grundsätzlich sehr förderlich sein könnte; doch es habe noch keinerlei konkrete Initiativen bzw. Vorbereitungen dazu gegeben. Weder aufseiten des Vatikan noch aufseiten der serbischen Kirche. Zudem würde er so eine wichtige Angelegenheit, wie einen Besuch des Papstes, nie alleine entscheiden, betonte Porfirije. Im serbischen Klerus und unter den Gläubigen gibt es teils noch heftigen Widerstand gegen einen solchen Besuch. Es gibt freilich auch andere Stimmen.

Patriarch Porfirije werden sehr gute Beziehungen zur katholischen Kirche, vor allem in Kroatien, nachgesagt. Der frühere Metropolit von Zagreb und Ljubljana war auch Mitglied jener katholisch-orthodoxen Kommission, die 2016/17 das Leben des umstrittenen kroatischen Kardinals Alojzije Stepinac (1898-1960) untersuchen sollte. Rund um eine mögliche Heiligsprechung des Kardinal-Primas gibt es seit Jahren heftige Auseinandersetzungen zwischen der katholischen Kirche in Kroatien und der Serbisch-orthodoxen Kirche. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der kommunistischen Machtübernahme wurde Stepinac in einem Schauprozess zu 16 Jahren Haft verurteilt, weil er während des Zweiten Weltkriegs mit den kroatischen Faschisten kollaboriert haben soll. Nach sechs Jahren Haft musste er die restliche Zeit bis zu seinem Tod in Hausarrest verbringen. Papst Johannes Paul II. sprach Stepinac 1998 selig.

Das historisch schwer belastete Verhältnis von Serben und Kroaten kumuliert im ehemaligen Konzentrationslager Jasenovac. Das Todeslager im faschistischen kroatischen Satellitenstaates (NDH) war das einzige Vernichtungslager im Zweiten Weltkrieg in Europa, in dem (von 1941 bis 45) ohne deutsche Beteiligung planmäßig gemordet wurde. Die meisten Opfer waren von den NDH-Schergen wegen ihrer orthodoxen Konfessionszugehörigkeit nach Jasenovac verschleppt worden.