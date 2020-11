Corona - Sicherheitskonzept für Kärntner Kommunalwahlen

Wähler sollen eigenen Stift mitnehmen

Um Corona-Ansteckungen bei den Kärntner Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen am 28. Februar 2021 möglichst zu verhindern, beschließt die Landesregierung am kommenden Dienstag ein entsprechendes Sicherheitskonzept, berichtete der Landespressedienst am Freitag. Zum Beispiel sollen Wähler ihren eigenen Stift für die Stimmabgabe mitbringen, Desinfektionsmittel werden aufgestellt, Abstände sollen eingehalten, Wahllokale gelüftet und Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Ein Hygienebeauftragter soll die hygienisch korrekte Abwicklung der Wahl im jeweiligen Wahllokal garantieren. Die Landesverwaltung habe sich bei dem Konzept an Vorarlberg orientiert, hieß es. Erkrankten Wählern wird empfohlen, von der Briefwahl Gebrauch zu machen. Eine Stimmabgabe per Briefwahl wird bereits einige Zeit vor dem Wahltermin in allen Gemeindeämtern möglich sein.