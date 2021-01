298 Neuinfektionen

Am Samstag sind in der Steiermark sieben neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet worden. Damit sind in der Steiermark insgesamt 1.429 Personen mit oder an Covid-19 gestorben. Bis Mitternacht wurden 298 Neuinfektionen registriert. Derzeit sind 3.131 Personen aktiv mit dem Virus infiziert, 40.101 sind mittlerweile genesen, hieß es seitens der Kommunikation Land Steiermark.