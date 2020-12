Corona - Sieben-Tage-Inzidenz in Innsbruck sinkt unter 100

Liegt aktuell bei 78 - 165 Menschen in Innsbruck infiziert

In der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck ist am Montag die Sieben-Tage-Inzidenz - also die Zahl der Corona-Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner - unter 100 gesunken. Der Wert liege nun bei 78, teilte Bürgermeister Georg Willi (Grüne) mit. Damit sei Innsbruck aktuell die einzige Landeshauptstadt, welche die 100er-Marke unterschritten habe.

Mit Stand Montagnachmittag galten noch 165 Menschen in Innsbruck als infiziert. Pro 100.000 Einwohner betrage die Zahl der Infektionen 125, hieß es in der Aussendung. "Die Lockerungen über die Feiertage werden wahrscheinlich einen kurzfristigen Anstieg bringen, aber ich bin mir sicher, dass wir uns tendenziell mit den Zahlen weiter nach unten bewegen werden", zeigte sich Willi optimistisch. Er hoffte außerdem, dass aufgrund der Kombination aus dem Testwochenende in knapp drei Wochen und den anlaufenden Impfungen kein weiterer Lockdown notwendig sein werde.