Corona - Sieben-Tage-Inzidenz in Kärnten stieg erneut

140 Neuinfektionen und zwei weitere Tote gemeldet

In Kärnten sind am Donnerstag 140 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Laut Informationen des Landespressedienstes starben seit Mittwochfrüh zwei weitere Personen am oder mit dem Coronavirus, die Zahl der Coronatoten stieg damit auf 664. Gestiegen ist auch die Sieben-Tage-Inzidenz, mit Stand Donnerstag lag sie in Kärnten bei 149. Seit Montag war sie kontinuierlich angestiegen, in den Tagen zuvor hatte es nur geringe Schwankungen gegeben.

80 Coronapatienten mussten mit Stand Donnerstagfrüh im Krankenhaus behandelt werden, um zwei weniger als noch am Tag zuvor. Sieben an Covid-19 Erkrankte lagen auf der Intensivstation.