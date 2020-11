Corona - Sieben Todesfälle in Kärnten gemeldet

14 Patienten in Spitälern aufgenommen - 333 Neuinfektionen registriert - 43 Prozent Positivrate bei Tests

Der Landespressedienst hat am Sonntag sieben neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Die Patienten waren 50 bis 89 Jahre alt. Seit Beginn der Pandemie sind in Kärnten 78 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben, 51 von ihnen im November. In den Kärntner Krankenhäusern wurden am Sonntag 293 Covid-19-Fälle behandelt, 24 von ihnen auf einer Intensivstation, um zwei mehr als am Vortag.

333 Neuinfektionen wurden registriert. Bei 767 neuen Tests ergibt das eine Positivrate von 43 Prozent. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) sollte die Rate der positiv Getesteten fünf Prozent nicht übersteigen. Eine Positivitätsrate darüber sei ein Hinweis auf ein tatsächlich höheres Infektionsgeschehen. Seit dem Frühjahr wurden in Kärnten insgesamt 8.435 Menschen positiv auf Corona getestet, aktuell galten nach den offiziellen Zahlen 3.872 Menschen als infiziert.

Die Anzahl der von Ausbrüchen betroffenen Pflegeheimen ist wieder gestiegen. 26 Heime waren mit Stand Sonntagfrüh betroffen. 298 Bewohner und Mitarbeiter waren aktuell infiziert.