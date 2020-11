Corona - Sieben Todesfälle in Kärnten gemeldet

Anzahl der Covid-Kranken in Spitälern stieg auf 416

Die Zahl der Covid-19-Patienten in den Kärntner Krankenhäusern ist auch von Dienstag auf Mittwoch wieder gestiegen. 416 Menschen lagen in einem Spital, 37 von ihnen auf einer Intensivstation, berichtete der Landespressedienst. Sieben weitere Todesfälle wurden gemeldet, damit starben in Kärnten bisher 150 Menschen mit bzw. am Coronavirus. Es wurden am Mittwoch auch wieder mehr Neuinfektionen gemeldet.

612 neue Infektionen wurden mittels PCR-Test bestätigt, dazu kommen noch 98 Fälle aus den Antigentests. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden wurden 1.252 PCR-Tests und 264 Antigentests ausgewertet. In Kärnten werden positive Antigentests aus der Verdachtsfalltestung in den Teststraßen nicht durch einen zusätzlichen PCR-Test überprüft.