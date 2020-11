Corona - Signifikanter Rückgang an Infizierten in Tirol

Um 213 weniger als am Donnerstag - Um zwei Intensivpatienten mehr

In Tirol ist die Zahl der Infizierten in den vergangenen 24 Stunden signifikant gesunken. Mit Stand Freitagmittag waren 7.622 Personen mit dem Coronavirus infiziert - um 213 weniger als am Tag zuvor. Insgesamt 690 Neuinfektionen wurden verzeichnet, gleichzeitig galten aber auch 899 weitere Covid-Erkrankte als genesen. Indes verstarben vier weitere Menschen mit oder an einer Covid-19-Erkrankung.

Alle Verstorbenen - eine Frau und drei Männer im Alter zwischen 76 und 87 Jahren - wiesen Vorerkrankungen auf. In Tirols Spitälern wurden 446 Corona-Patienten behandelt - um 39 mehr als am Donnerstag. 69 davon benötigten intensivmedizinische Behandlung, um zwei mehr als am Tag zuvor.

376.136 Testungen wurden bis dato im Bundesland durchgeführt. Die meisten Infizierten wies nach wie vor der Bezirk Innsbruck-Land mit 1.851 auf, gefolgt vom Bezirk Schwaz mit 1.609 und dem Bezirk Kufstein mit 1.344. Wesentlich weniger Covid-Fälle gab es in der Landeshauptstadt Innsbruck: Von dort wurden 855 vermeldet.