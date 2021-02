Corona - Sinkende Infektionszahlen in Tirol, weniger Spitalspatienten

98 Neuinfektionen - Vier Corona-Patienten weniger im Spital

In Tirol hat ungeachtet der Lage rund um die Südafrika-Mutante die Zahl der Infizierten am Freitag erneut abgenommen. 98 Neuinfektionen standen 105 Genesungen gegenüber, teilte das Land mit. Damit galten 1.232 Menschen als corona-positiv. In den Spitälern mussten 130 Corona-Patienten behandelt werden (minus vier). Davon wurden 32 auf den Intensivstationen betreut werden, um eine Person weniger als noch am Vortag.

Indes wurde ein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit dem Virus verzeichnet. Am stärksten betroffen war weiterhin der Bezirk Schwaz mit 234 Fällen, gefolgt vom Bezirk Lienz mit 225. Im Bezirk Innsbruck-Land galten 214 Menschen als infiziert. In Tirol wurden bisher 521.442 Coronatests durchgeführt.

Seit Mittwoch wird bundesweit eine Debatte über eine mögliche Isolation Tirols geführt, wobei sich Corona-Experten uneins über eine diesbezügliche Beurteilung zeigten. Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) erteilte einer Quarantäne am Donnerstag aber eine Absage, stattdessen wolle man die Testungen und Kontaktnachverfolgungen intensivieren.