Corona - Sinkende Zahl von Todesopfern und Neuansteckungen in Italien

686 Tote in 24 Stunden

In Italien ist die Zahl der am Coronavirus infizierten Personen und der Neuansteckungen am Samstag wieder gesunken. 686 an oder mit Corona Verstorbene wurden gemeldet, am Vortag waren es 827, teilte das Gesundheitsministerium mit. Somit starben seit Beginn der Pandemie am 20. Februar 54.363 Personen mit oder am Coronavirus.

Die Zahl der registrierten Neuansteckungen sank von 28.352 auf 24.214. Innerhalb von 24 Stunden wurden 225.940 Tests durchgeführt. Die Zahl der SARS-CoV-2-Infizierten in Quarantäne lag bei 752.247. Jene der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten sank zum fünften Tag in Folge und zwar von 33.684 auf 33.299, berichtete das Gesundheitsministerium. Auf den Intensivstationen im Land lagen 3.762 Patienten, 20 weniger als am Vortag.

Nachdem die Maßnahmen in Italien zu greifen scheinen, lockert Rom die Auflagen in einigen Regionen: So beschloss die Regierung am Freitag, dass die Lombardei, der Piemont und Kalabrien, die Anfang November zur "roten Zone" erklärt wurden, ab Sonntag lockern dürfen. So könnten die zu "orangen Zonen" heruntergestuften Regionen in der Vorweihnachtszeit die Shops und Lokale wieder öffnen, um den Konsum anzukurbeln.

Die bisher "orangen" Regionen Ligurien und Sizilien werden ab Sonntag wieder gelb sein. Restaurants und Lokale können dann bis 18.00 Uhr offen halten. Der Präsident Venetiens, Luca Zaia, öffnet ab Samstag wieder die Einkaufszentren in seiner Region. Südtirol, Aostatal, Toskana, Abruzzen und Kampanien bleiben vorerst rote Regionen mit Teil-Lockdown sowie geschlossenen Lokalen und Shops mit Ausnahme von Supermärkten und Apotheken.