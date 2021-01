Corona - Sinkende Zahlen in Deutschland vor Bund-Länder-Gipfel

Trotz Nachmeldungen um ein Zehntel weniger Neuinfektionen als noch vor einer Woche

In Deutschland verstetigt sich vor einem Spitzengespräch über neue Corona-Maßnahmen der Trend sinkender Zahlen bei den Neuinfektionen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Dienstag 11.369 Corona-Neuinfektionen - gut 1.400 weniger als eine Woche zuvor. Das RKI wies zudem darauf hin, dass die aktuellen Zahlen Nachmeldungen enthalten, da am Vortag einige Bundesländer ihre Daten nur unvollständig oder gar nicht übermittelt hatten.

Die Zahl der Corona-Toten ist allerdings weiter auf einem hohen Niveau: 989 weitere Menschen starben in Verbindung mit dem Virus. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz, also die rechnerische Fallzahlen von Neuinfektionen über eine Woche pro 100.000 Einwohner, sinkt laut RKI weiter auf 131,5 von zuletzt 134. Sie ist damit aber immer noch weit von dem Zielwert von 50 entfernt, den Bund und Länder ausgegeben haben, um das Virus unter Kontrolle zu bringen und das Gesundheitssystem zu entlasten. Insgesamt sind nun über 2,05 Millionen Ansteckungen in Deutschland und 47.622 Todesfälle registriert.

Der positive Trend dürfte auch die Beratungen der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten der 16 Bundesländern über eine Verlängerung und eine Verschärfung des Lockdowns beeinflussen. Allerdings haben sowohl die Bundesregierung als auch etliche Ministerpräsidenten darauf verwiesen, dass die Zahlen noch viel zu hoch seien und man sich gegen die Ausbreitung hochansteckender Virus-Mutationen wappnen müsse. Sowohl die Verlängerung des Lockdowns als auch punktuelle Verschärfungen gelten deshalb als sicher.

Am Montagabend hatten mehrere Wissenschafter Merkel und die Ministerpräsidenten eindringlich zu harten Einschränkungen aufgefordert, weil man nur durch eine massivere Kontaktreduzierung die rasche Ausbreitung der in Großbritannien und Südafrika gefundenen Virus-Varianten verhindern könne. Im Gespräch sind etwa eine bundesweite FFP2- oder OP-Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und Einzelhandel, Ausgangsbeschränkungen und Druck auf Unternehmen, um mehr Homeoffice durchzusetzen.

Die türkis-grüne österreichische Bundesregierung hatte bereits am Wochenende eine Verlängerung des Lockdowns, einschließlich der Schulschließungen, bis zum 8. Februar angekündigt. Außerdem soll im Einzelhandel und den öffentlichen Verkehrsmitteln ab 25. Februar eine Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken gelten.