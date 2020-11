Corona - Situation in Kärntner Spitälern "angespannt"

Derzeit noch ausreichend Personal - Kurzfristige Aufstockung bei Engpässen vorgesehen

In Kärntens Spitälern ist die Situation derzeit "angespannt", aber noch nicht kritisch. Derzeit gebe es noch ausreichend Personal, sagte eine Sprecherin der Krankenanstalten-Betriebsgesellschaft Kabeg auf APA-Anfrage. Sollte es zu Engpässen kommen, könne man kurzfristig Pflegepersonal umschichten, notfalls aber auch aufstocken, etwa durch karenzierte Mitarbeiter oder eine Erhöhung der Stundenzahl bei Teilzeitkräften. Quarantänebedingt fallen derzeit 96 Mitarbeiter aus.

Man habe sich mit entsprechenden Stufenplänen auf einen neuerlichen Anstieg der Corona-Fälle vorbereitet. Dabei sei die Versorgung von Covid-Patienten ebenso berücksichtigt wie die Aufrechterhaltung des Regelbetriebes. Aufgrund des starken Anstieges der Infektionszahlen müssen mittlerweile planbare Eingriffe allerdings verschoben werden. "Die Akutversorgung ist selbstverständlich gewährleistet, Patienten mit Beschwerden sollen sich nicht scheuen, das Krankenhaus aufzusuchen", betont man bei der Kabeg.

Hinsichtlich der Bettenkapazitäten befinde man sich teilweise in Stufe IV des Fünf-Stufen-Plans. Die Kapazitäten für Covid-Patienten teilen sich auf die einzelnen Kabeg-Häuser auf. Im Klinikum Klagenfurt stehen 110 Betten zur Verfügung, im LKH Villach sind es 75, im LKH Wolfsberg 63 und im LKH Laas 20. Dazu kommen noch Corona-Betten in den Ordensspitälern und im privaten Krankenhaus in Spittal an der Drau. In Summe sind es in Kärnten 407 Betten, dazu kommen noch 60 Intensivbetten. Aktuell gab es in Kärnten 367 Corona-Patienten in den Krankenhäusern, 34 davon waren auf der Intensivstation.