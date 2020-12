Corona - Skifahren in Vorarlberg ab dem 24. Dezember erlaubt

Unter strengen Sicherheitsvorschriften

In Vorarlberg wird Skifahren ab dem 24. Dezember erlaubt sein - unter strengen Sicherheitsvorschriften. Das hat Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) am Freitagabend bekräftigt. "Es geht darum, der einheimischen Bevölkerung die Chance zu geben, ein bisschen an die frische Luft zu kommen", sagte der Landeshauptmann. Von einem großen "Skizirkus" sei man angesichts geschlossener Hotels, Gastronomiebetrieben und fehlender Gäste meilenweit entfernt.

Wallner verwies auf der Online-Plattform "Vorarlberg Online" und gegenüber dem ORF Vorarlberg darauf, dass man in Vorarlberg schon vor Wochen ein Konzept für sicheres Skifahren erarbeitet habe, nun werde man noch eine Verordnung erlassen. Im Endeffekt wolle man den einheimischen Familien, Kindern und Jugendlichen ermöglichen, "sich zwei oder drei Stunden zu bewegen". Der Landeshauptmann betonte, dass es keine Warteschlangen an den Liften oder volle Gondeln geben werde. Sollten die vorgegebenen Regeln überschritten werden, "greifen wir sofort ein", kündigte Wallner an.

Laut Angaben der steirischen und Kärntner Landespolitik in Graz und Klagenfurt vom Freitagabend koordinieren sich die Länder noch unter der Federführung Salzburgs für einheitliche Regeln.