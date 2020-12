Corona - Skigebiete im Kanton Zürich ab Dienstag geschlossen

Neun Betreiber suchten um Betrieb an

Auch im Kanton Zürich erlaubt die epidemiologische Lage in der momentanen Situation keinen Skibetrieb. Der Betrieb von Wintersportanlagen muss deshalb ab dem 22. Dezember bis auf weiteres eingestellt werden, wie die Kantonsregierung am Samstag mitteilte. Neun Betreiber von Wintersportanlagen im Kanton Zürich hatten ein entsprechendes Ansuchen eingereicht, wie es in der Mitteilung des Regierungsrates heißt.

Die für die Bewilligung von Wintersportanlagen zuständige Volkswirtschaftsdirektion habe basierend auf der epidemiologischen Einschätzung der Gesundheitsdirektion nun entschieden, dass die Voraussetzungen gemäß der Covid-19-Verordnung besondere Lage nicht erfüllt seien.

Eine Bewilligung für Skiliftbetreiber könne deshalb "unabhängig von ihrem Schutzkonzept" nicht erteilt werden. Bereits geöffnete Wintersportanlagen müssen per 22. Dezember bis vorerst am 22. Jänner 2021 schließen. Auch alle damit zusammenhängenden Aktivitäten wie Restaurationsbetriebe oder Skischulen sind untersagt.

Wenn sich an verschneiten Wochenenden Menschenansammlungen in Skigebieten bilden, könnte dies die bereits angespannte Situation zusätzlich verschärfen, schreibt der Regierungsrat.