Corona - Skiverbot: Trentino warnt vor Konkurrenz aus dem Ausland

Landeshauptmann Fugatti fordert einheitliche europäische Linie

Angesichts der Pläne der italienischen Regierung, ein Skiverbot über die Weihnachtszeit einzuführen, warnt der Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti vor "illoyaler Konkurrenz" aus dem Ausland. "Es darf nicht sein, dass in einigen EU-Ländern die Skipisten offen sind, während wir schließen müssen", sagte Fugatti im Interview mit der Tageszeitung "La Stampa" (Mittwochausgabe).

Fugatti forderte eine einheitliche europäische Linie in Sachen Winterurlaub. "Entweder alle Skianlagen in Europa sind offen, oder alle sind geschlossen. Die gesundheitliche Lage ist auch in Österreich besorgniserregend. Die Gefahr ist, dass unsere Touristen für den Skiurlaub ins Ausland gehen. Der finanzielle Schaden, der bereits in diesem Jahr enorm ist, könnte auch in den nächsten Saisonen spürbar werden. Ein Tourist, der Skigebiet wechseln muss, könnte im nächsten Jahr nicht zu uns zurückkehren. Hier geht es um loyale Konkurrenz, die Europa garantieren muss", sagte Fugatti.

Sollten die Skipisten in ganz Europa schließen, sollte die EU Pistenbetreiber mit EU-Geldern unterstützen, fordert der Trentiner Landeshauptmann. "Österreich verlangt EU-Gelder im Fall einer Schließung der Skianlagen. Ich glaube, das ist eine vernünftige Forderung", betonte Fugatti.

Das Trentino habe ein Protokoll für die sichere Eröffnung der Skianlagen. Damit sollen Schlangen vor Skiliften und in Berghütten vermieden werden. Der Wintertourismus macht 20 Prozent des Trentiner Bruttoinlandprodukts aus. "Ganze Täler leben vom Tourismus. Der Schaden ist enorm und überragt die Verluste der Hotellerie und der Gastronomie", sagte Fugatti.