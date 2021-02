Corona - Slowakische Staatspräsidentin dankte Österreich

Videotelefonat mit Van der Bellen

Die slowakische Präsidentin Zuzana Čaputová hat Bundespräsident Van der Bellen am Donnerstag für die rasche Hilfe Österreichs beim Corona-Notstand ihres Landes gedankt. Das Bundesheer stellt mehrere Ärzte und Krankenpfleger zur Verfügung, nachdem die Slowakei am Mittwoch die EU um Hilfe gebeten hatte. In einem Video-Gespräch sprachen die beiden Staatsoberhäupter über die Corona-Pandemie sowie über die Klimakrise, teilte die Präsidentschaftkanzlei am Donnerstag mit.

Die beiden Staatsoberhäupter seien sich einig, was die Sicherstellung der Verfügbarkeit von Impfstoffen und der Erhöhung ihrer Produktionskapazität innerhalb der Europäischen Union betrifft. Einig seien sich Van der Bellen und Čaputová auch, was die Dringlichkeit der Bekämpfung der Klimakrise betrifft. "Ich bin überzeugt, dass der Neustart der Wirtschaft in der EU nachhaltig erfolgen muss", betonte der Bundespräsident. Er begrüßte den Wiedereintritt der USA in das Pariser Klimaabkommen und betonte, dass die EU bei der Erreichung der Pariser Klimaziele an vorderster Front stehen müsse.