Corona - Slowenien entspannt Maskenpflicht im Freien

Ab Mittwoch - Mund-Nasen-Bedeckung draußen nicht mehr zwingend, wenn Mindestabstand von zwei Meter eingehalten wird

Nachdem in Slowenien der Corona-Lockdown vor Weihnachten teilweise aufgeweicht wurde, hat die slowenische Regierung zudem die Maskenpflicht gelockert. Die Mund-Nasen-Bedeckung, die bisher auch überall im Freien zwingend war, wird man ab Mittwoch nur noch dann draußen tragen müssen, wenn ein Mindestabstand von zwei Meter nicht eingehalten werden kann.

Die Maskenpflicht bleibt unterdessen in allen geschlossenen öffentlichen Räumen, darunter in öffentlichen Verkehrsmitteln, bestehen. Auch wenn Personen aus verschiedenen Haushalten gemeinsam in einem Fahrzeug unterwegs sind, müssen sie Schutzmasken tragen. Kinder unter sechs Jahren sind von der Maskenpflicht ausgenommen.