Corona - Slowenien lockert Kontaktbeschränkungen über Weihnachten

Am 24. und 25. Dezember werden private Treffen von sechs Personen aus zwei Haushalten erlaubt - Restriktionen im Handel und anderen Diensten kehren zurück

In Slowenien werden über Weihnachten die bisherigen Kontaktbeschränkungen gelockert. Die Regierung kündigte an, das Versammlungsverbot am 24. und 25. Dezember teilweise aufzuheben. Damit sind private Treffen von bis zu sechs Personen aus zwei verschiedenen Haushalten erlaubt. An den beiden Tagen darf die Wohngemeinde bzw. Region verlassen werden. Bei gebesserter epidemiologischer Lage könnten die gleichen Vorgaben auch über Neujahr gelten.

Die Regierung hat die aufgelockerten Anti-Covid-Maßnahmen für Weihnachten am Samstag bereits beschlossen, entsprechende Verordnungen dazu müssen aber noch veröffentlicht werden. Andere Einschränkungen, darunter die nächtliche Ausgangssperre und das Verbot von öffentlichen Versammlungen, bleiben über Weihnachten in Kraft.

Verschärft werden Restriktionen für Geschäfte und Dienste mit direktem Kundenkontakt. Nachdem der Lockdown für eine Woche aufgeweicht wurde, müssen mit 24. Dezember viele Dienste wieder schließen. Geöffnet bleiben vermutlich Lebensmittelgeschäfte, Apotheken, Drogerien, Tankstellen sowie Bank- und Postfilialen.

Diese Woche, voraussichtlich am Dienstag, beginnen auch in Slowenien Corona-Massentests. In der Hauptstadt Ljubljana sowie in anderen Städten bekommen alle Einwohner an drei Tagen die Möglichkeit, sich kostenlos testen zu lassen.