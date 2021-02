Corona - Slowenien mildert Testpflicht für Pendler wieder ab

Regierung änderte verschärfte Einreisebestimmungen am selben Tag als sie in Kraft getreten sind - Testpflicht nur bei Einreise aus EU-Länder mit schlechteren epidemiologischen Bild

Die slowenische Regierung hat die Testpflicht für Berufspendler und drei weitere Gruppen, die am heutigen Freitag in Kraft getreten war, noch am selben Tag abgemildert. Demnach werden sie nur dann einen negativen Test vorlegen müssen, wenn sie aus einem EU-Land einreisen, wo das epidemiologisches Bild schlechter als in Slowenien ist. Die geänderte Regelung gilt ab Samstag.

Die Testpflicht bezieht sich derzeit auf die Einreise aus Spanien, Portugal und Tschechien, wie die Regierungssprecherin Maja Bratusa bei einer Pressekonferenz am Freitagabend erklärte. Die Liste der Länder wird im Wochentakt angepasst.

Ohne Test und Quarantäne werden neben Pendlern wieder auch Schüler und Studenten zu Bildungs- oder Studienzwecken die Grenze passieren können. Ähnliches gilt auch für Personen, die in einem anderen EU-Land hilfsbedürftige Personen oder Familienangehörige pflegen oder Arbeiten an ihren Immobilien durchführen und binnen zwölf Stunden zurück nach Slowenien kommen. Auch Personen mit einem Arzttermin bzw. geplanten medizinischen Behandlungen in Slowenien können ohne Test einreisen. Schon bevor die Regelung verschärft wurde, konnte man in diesen Fällen ohne Test einreisen.

Die verschärften Regeln, die am Freitagabend wieder abgemildert wurden, haben vor allem bei der Bevölkerung in den Grenzgebieten für Aufregung gesorgt. Kritisiert wurde unter anderem die Tatsache, dass die Testpflicht von einem auf den anderen Tag in Kraft getreten war, was den Betroffenen wenig Zeit für das Testen gelassen hat. Aus dem Gebiet an der Grenze zu Italien berichteten die Medien über lange Warteschlangen für die Tests.

Ab dem heutigen Freitag galt demnach eine regelmäßige Testpflicht. Um eine verpflichtende Quarantäne zu umgehen, wird ein negatives Antigen- oder PCR-Testergebnis benötigt, das nicht älter als sieben Tage sein darf.

Für andere Reisende gibt es keine Veränderungen. Bei der Einreise muss man entweder ein negatives Antigen- oder PCR-Testergebnis vorlegen oder man muss für zehn Tage in Quarantäne. Die Einreise ohne Test und Quarantäne ist in zehn Ausnahmefällen möglich. Etwa im Güter- oder Personenverkehr, für Inhaber eines Diplomatenpasses, für ausländische Sicherheitsbeamten sowie für Personen, die mit Krankenwägen ins Land gebracht werden. Auch die Durchreise durch Slowenien ist auflagenfrei, muss aber innerhalb von sechs Stunden erfolgen. Eine Ausnahme gilt auch für Landwirte, die ihr Land auf der jeweils anderen Seite der Grenze bearbeiten.

Eine der beiden slowenischen Minderheitenorganisationen in Italien zeigte sich besorgt über die neue Regelung. Die Kulturelle und wirtschaftliche Union Sloweniens (SKGZ) befürchtet, dass die Grenzbevölkerung durch die regelmäßige Testpflicht negativ betroffen sein wird, berichtete die Nachrichtenagentur STA. Die Organisation wandte sich deswegen bereits an slowenische Behörden.

An slowenische Behörden wandten sich laut einem Bericht der Tageszeitung "Delo" auch Pendler wegen der künftigen Testpflicht für die Einreise nach Österreich. Die Gewerkschaft der slowenischen Arbeitsmigranten sieht mögliche Probleme beim ärztlichen Zeugnis, mit dem ein im Ausland durchgeführter Test bestätigt wird. Es ist nämlich unklar, ob slowenische Institutionen die erforderlichen österreichischen Formulare ausfüllen werden. Die Gewerkschaft appellierte an zuständige Ministerien, sich dafür einzusetzen, dass slowenische Tests in Österreich ohne zusätzliche Formulare gelten.