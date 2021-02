Corona: Slowenische Politiker erneut in Kritik wegen Regelmissachtung

Innenminister bei privater Reise an kroatischer Grenze abgewiesen - Wirtschaftsminister trotz Lockdowns bei Treffen in Restaurant

In Slowenien sind Politiker erneut kritisiert worden, die Corona-Regeln missachtet zu haben. Innenminister Ales Hojs wurde laut Medien an der kroatischen Grenze abgewiesen, weil er die Einreiseregeln nicht erfüllt haben soll. Vorgeworfen wird ihm außerdem, gegen slowenische Auflagen zu verstoßen. Wegen eines Treffens in einem Restaurant, das eigentlich geschlossen sein müsste, geriet auch der Vize-Regierungschef und Wirtschaftsminister Zdravko Pocivalsek in Kritik.

Dem Innenminister, der in Begleitung seiner Mutter war, wurde am Montag die Einreise nach Kroatien verweigert, berichtete das Nachrichtenportal "24ur.com" am Mittwoch. Dem Bericht zufolge hatte Hojs keinen negativen PCR-Test vorlegen können, der bei der Einreise nach Kroatien erforderlich ist. Der Minister erklärte gegenüber dem Nachrichtenportal, mit seiner Mutter nach Kroatien reisen zu wollen, um Rechnungen bezüglich ihrer dortigen Immobilie zu bezahlen. Die Reise sei privat gewesen. Er versicherte, keine Corona-Auflagen missachtet zu haben. Darüber hinaus betonte er, er habe sich selbst davon überzeugen wollen, wie konsequent in Kroatien die Einreisebestimmungen geprüft werden.

Auf Twitter dementierte Hojs, dass ihm die Einreise nach Kroatien verweigert worden sei. Weil er keinen Covid-Test hatte, habe er die Option genützt, sich umzudrehen und nach Slowenien zurückzukehren. "Keine Affäre", twitterte der Minister. Hojs wurde außerdem vorgeworfen, gegen das slowenische Verbot verstoßen zu haben, sich außerhalb der eigenen Wohngemeinde aufzuhalten, indem er einen Grenzübergang in der Küstengemeinde (Landkreis) Koper nützen wollte.

Am Donnerstag hieß es vonseiten der slowenischen Polizei, dass der Innenminister "in keiner Weise" die gültigen Regeln verletzt habe und alle nötige Dokumente für die Überquerung von Gemeindegrenzen und der Staatsgrenze mitführte. Hojs sei an der kroatischen Grenze nicht abgewiesen, sondern über die Einreisebestimmungen informiert worden, so eine Mitteilung der Polizei. Diese wird seit zwei Wochen von Anton Olaj geleitet, der vom Innen-Staatssekretär auf den Posten des Polizeichefs wechselte.

Mit Erklärungen seines Verhaltens war diese Woche auch Wirtschaftsminister Pocivalsek beschäftigt, um sein Treffen mit lokalen Politikern und Geschäftsleuten in einem Restaurant zu rechtfertigen. In Zeiten, als die Gastronomie seit Monaten wegen Corona-Restriktionen geschlossen ist, sorgte das Treffen, das am vergangenen Freitag der nordöstlichen Stadt Ormoz stattfand, für viel Aufregung.

Er habe als Minister die Aufgaben des Staates ausgeführt, das Treffen sei rechtmäßig gewesen, betonte Pocivalsek. Er habe auch nur ein Glas Wasser getrunken, fügte er in Bezug auf Berichte hinzu, dass bei dem Treffen auch gespeist wurde, was nicht erlaubt ist. Später erklärte er, dass Geschäftstreffen in Restaurants erlaubt seien, da sich die Schließung nur auf orivate Gäste beziehe. Am Mittwoch entschuldigte sich der Minister schließlich:. "Obwohl das Treffen rechtmäßig, gerechtfertigt und sehr nützlich war, war es in diesen schwierigen Zeiten auch ein unüberlegter Schritt gewesen", schrieb er auf Facebook.

Slowenische Politiker sind schon zuvor wegen Missachtung von Corona-Regeln in die Kritik geraten, ihre Handlungen blieben aber ohne Konsequenzen. Zuletzt wurden Außenminister Anze Logar und der Verwaltungsminister Bostjan Koritnik kritisiert, weil sie auf eine Selbstisolierung verzichteten, während sie auf die Resultate ihrer Corona-Tests warteten.