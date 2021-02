Corona - Slowenische Taxifahrer protestieren gegen Testpflicht

Taxifahrer brauchen alle 72 Stunden frisches Testergebnis - Fühlen sich gegenüber anderen Bereichen diskriminiert

In Slowenien protestieren die Taxifahrer gegen die Pflicht, sich aller drei Tage einem Coronatest unterziehen zu müssen. Die Testpflicht wurde Mitte Februar eingeführt. Davor war selbst am Höhepunkt der Pandemie keine Testung der Taxler notwendig gewesen. Die Taxifahrer fühlen sich laut Medien diskriminiert: Im öffentlichen Verkehrsnetz gilt die Testpflicht lediglich für sie, in anderen Dienstleistungsbereichen werden Beschäftigte nur einmal pro Woche getestet.

Die Taxifahrer haben gegen die neue Regelung mehrfach Protestfahrten in der Hauptstadt Ljubljana und auch in anderen slowenischen Städten abgehalten, die Taxidienste stellten aus Protest ihre Anrufzentralen ab. Ein Gespräch mit dem zuständigen Infrastrukturminister Jernej Vrtovec brachte vergangene Woche keine Lösung.

Deshalb kündigten die Taxifahrer an, ihren Protest zu steigern, sollte es bei der 72-Stunden-Testpflicht bleiben. Sie fordern entweder die komplette Abschaffung der Testpflicht und geben als Beispiel Österreich an, oder aber, dass auch für sie wöchentliche Tests gelten.

In Slowenien gibt es rund 1.500 Taxifahrer. Ihre Gewerkschaft verbindet die neue Regelung mit ihrem Widerstand gegen den Fahrdienstvermittler Uber, dem das Infrastrukturministerium die Tätigkeit in Slowenien ermöglichen will.