Corona - Sommergastspiel "Bodyguard" in Linz und Graz abgesagt

Musicaltour wäre nur bei vollen Spielstätten tragbar

Die von vorigem auf dieses Jahr geschobenen Sommergastspiele "Bodyguard - das Musical" im Linzer Musiktheater und in der Oper Graz sind wegen Corona ganz abgesagt worden, teilte das Theater in Linz am Freitag mit. Der Aufwand für die internationale Produktion des Partners sei nur bei voll auslastbaren Spielstätten an allen Tourorten tragbar, was aus derzeitiger Sicht unwahrscheinlich sei. Bei Fragen zu gekauften Tickets solle man sich an die jeweilige Verkaufsstelle wenden.