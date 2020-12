Corona - Sorge 2 - Dringender Appell Österreichs an Teheran

Iran solle medizinische Versorgung der beiden Österreicher sicherstellen

In die Bemühungen um die beiden österreichisch-iranischen Doppelstaatsbürger hat sich indes auch das Wiener Außenamt eingeschaltet. "Angesichts der akuten Sorge um den Gesundheitszustand von Herrn Kamran Ghaderi und Herrn Massoud Mossaheb hat Österreich einen dringenden Appell für die Sicherstellung ihrer medizinischen Versorgung (...) an den Iran gerichtet", hieß es am Sonntag aus dem Außenministerium auf APA-Anfrage.

Konkret gehe es um ärztliche Visiten, die Durchführung von Coronatests und weiterer medizinischer Untersuchungen und Behandlungen. Wie es aus dem Außenministerium weiter hieß, setze man sich "laufend und auf allen Ebenen" für die Freilassung der beiden ein. In einem ersten Schritt solle es eine umgehende Verbesserung ihrer Haftbedingungen geben. Angesichts des hohen Risikos einer Infektion mit dem Coronavirus im Gefängnis habe man zudem "auf die Dringlichkeit der Gewährung eines Hafturlaubs hingewiesen", betonte das Ministerium.