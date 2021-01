Corona - Sozialpartner stellen vierte Teststraße in NÖ zur Verfügung

Kostenlose Antigen-Untersuchungen in Wolkersdorf im Weinviertel bis 15. Jänner - Angebot an Unternehmer und Arbeitnehmer gerichtet

Das Corona-Schnelltest-Service von Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer in Niederösterreich ist am Donnerstag um einen Standort erweitert worden. Im Wirtschaftspark in Wolkersdorf im Weinviertel (Bezirk Mistelbach) werden einer Aussendung zufolge bis 15. Jänner kostenlose Antigen-Untersuchungen für Unternehmer und Arbeitnehmer durchgeführt. Bisher war dies bereits in Hollabrunn, Pottschach (Bezirk Neunkirchen) und Ybbs a. d. Donau (Bezirk Melk) der Fall.