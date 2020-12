4. oder 5. Jänner als Starttermin geplant

Spanien will möglichst am 4. oder 5. Jänner mit Impfungen gegen das Coronavirus beginnen, wenn die europäische Arzneimittelbehörde EMA am 29. Dezember grünes Licht für den Einsatz eines Impfstoffs gibt. Das teilte Gesundheitsminister Salvador Illa am Montag mit. Zuerst sollen Bewohner und Mitarbeiter von Seniorenpflegeheimen geimpft werden, dann Gesundheitspersonal und andere besonders gefährdete Menschen.