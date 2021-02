Corona - Spanien schränkt Flugverkehr mit Südafrika und Brasilien ein

Grund sind ansteckendere Coronavirus-Varianten in beiden Ländern - Einreisen dürfen nur noch Passagiere aus Spanien und Andorra - Für den Transitverkehr gibt es Ausnahmen

Die spanische Regierung hat weitreichende Einschränkungen des Flugverkehrs mit Brasilien und Südafrika beschlossen. Ab Mittwoch dürfen aus den beiden Ländern nur noch Menschen mit der Staatsangehörigkeit Spaniens oder Andorras per Flugzeug einreisen, wurde verlautbart. Einreisen dürfen zudem Menschen, die dauerhaft in Spanien oder Andorra wohnen. Mit der Maßnahme will die Regierung die Verbreitung der ansteckenderen Coronavirus-Varianten aus Brasilien und Südafrika bremsen.

Ausnahmen gibt es nur für den Transitverkehr, teilte Regierungssprecherin María Jesús Montero am Dienstag in Madrid mit. Passagiere, die in einem spanischen Flughafen umsteigen, dürfen diesen jedoch während ihres Aufenthalts nicht verlassen. Überdies müssen sie spätestens nach 24 Stunden weiterreisen. Die Einschränkungen gelten zunächst für zwei Wochen, können aber verlängert werden.