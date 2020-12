Corona - Spanien verschärft die Einschränkungen zu Weihnachten

Wohnregion darf nur in Ausnahmefällen verlassen werden

In Spanien werden die Corona-Einschränkungen für die Weihnachtsfeiertage verschärft: Zwischen dem 23. Dezember und dem 6. Jänner werden die 47 Millionen Bürger des Landes ihre jeweilige Wohnregion nur in Ausnahmefällen verlassen dürfen. Das beschlossen am Mittwoch die Zentralregierung und die 17 sogenannten Autonomen Gemeinschaften des Landes, wie Gesundheitsminister Salvador Illa nach der Videokonferenz am Abend in Madrid mitteilte.

Nach der Vereinbarung werden die Menschen in Spanien während der Abriegelungen allerdings die regionalen Grenzen für Treffen im engsten Familien- oder Freundeskreis überqueren dürfen. Daneben gelten die Ausnahmen, die bei Absperrungen gewöhnlich sind, etwa für die Fahrt zur Arbeit oder zum Arzt. Die maximal erlaubte Teilnehmerzahl wird am 24., 25. und 31. Dezember sowie am 1. Jänner von sechs auf zehn erhöht, inklusive Kinder. Am Heiligen Abend und zu Silvester wird der Beginn der praktisch im ganzen Land geltenden nächtlichen Ausgangssperre auf 01.30 Uhr verschoben.

Im Rahmen des seit Ende Oktober und bis zum 9. Mai geltenden Corona-Notstands darf - anders als im Frühjahr - jede Region über die Maßnahmen entscheiden, die sie zur Eindämmung der Pandemie ergreift. Mehrere Regionen hatten aber für die Feiertage mehr oder weniger einheitliche Regelungen für das ganze Land gefordert. Man dürfe nicht die Fehler des Sommers wiederholen, als man der Wirtschaft den Vorzug vor der Bekämpfung des Virus gegeben und die Maßnahmen zu schnell gelockert habe, hieß es.

Seit Ausbruch der Pandemie wurden in Spanien mehr als 1,6 Millionen Ansteckungen mit dem Coronavirus gezählt. Fast 46.000 Menschen starben mit Covid-19. Die Lage wird aber seit Wochen immer besser. Die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen fiel seit Mitte November von weit über 200 auf 102. In Deutschland, das den Teil-Lockdown am Mittwoch bis 10. Jänner verlängerte, betrug dieser Wert nach Angaben des Robert Koch-Instituts zuletzt 134. Österreich weist nach aktuellen Daten zwei Wochen nach Beginn des Lockdowns einen Sieben-Tages-Wert von 311 auf. Trotzdem wird der Lockdown ab kommender Woche schrittweise gelockert.