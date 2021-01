Corona - SPD warnt vor "finanzieller Vollbremsung" der CDU nach Krise

Partei kündigt Widerstand gegen Sozialstaat-Abbau an

Die SPD will auch nach den Milliarden-Aufwendungen zur Bewältigung der Corona-Pandemie nicht zu einem Sparkurs zurückkehren. Parteichef Nobert Walter-Borjans warf den drei Bewerbern um den CDU-Parteivorsitz am Freitag vor, sie stünden für die Zeit nach der Pandemie erkennbar für eine "finanzielle Vollbremsung" mit einem Verzicht bei sozialer Sicherung und Investitionen.

Die SPD wolle dagegen, dass auch nach der Krise Arbeitnehmer- und Konsumentenrechte sowie Klimaschutz nicht als Last empfunden würden, meinte Walter-Bojans. In einem Reuters vorliegenden Beschlussentwurf für die Klausur der Bundestagsfraktion heißt es: "Wer als Antwort auf die Krise (...) Investitionen zurückdrehen oder den Sozialstaat abbauen will, muss mit unserem entschiedenen Widerstand rechnen."

In dem achtseitigen Entwurf, der am Freitag von der Fraktion beschlossen werden sollte, werden die Schwerpunkte der SPD umrissen. Diese reichen von einem Neustart der transatlantischen Beziehungen über "gerechtes, nachhaltiges Leben und Wirtschaften" bis hin zu einer gerechten Besteuerung internationaler Konzerne. Die Fraktion plädiert dabei wie ihr Kanzlerkandidat Olaf Scholz für eine globale Mindestbesteuerung von Großunternehmen auf Ebene der Industriestaaten-Organisation OECD. Wenn "in den kommenden Wochen und Monaten" kein Durchbruch gelinge, müsse Europa mit einer Digitalsteuer vorangehen - entweder als EU oder mit einer Gruppe von Staaten.