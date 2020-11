Corona - Sperrstunde für Bars und Restaurants in New York verhängt

Zusammenkünfte mit mehr als zehn Personen verboten

Angesicht drastisch steigender Infektionszahlen mit dem Coronavirus gilt in der US-Metropole New York ab sofort eine Sperrstunde für Bars und Restaurants. Alle Einrichtungen, die eine Lizenz zum Verkauf von Alkohol haben, müssen ab Freitagabend bereits um 22.00 Uhr schließen, wie der Gouverneur des Bundesstaates New York, Andrew Cuomo, verkündete. Zudem sind Zusammenkünfte mit mehr als zehn Personen verboten.

Die USA sind weltweit das am schwersten von der Corona-Pandemie betroffene Land. Derzeit erleben sie bereits die dritte - und schlimmste - Anstiegswelle der Neu-Infektionen.