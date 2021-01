Corona - SPÖ fordert nach Verstößen in Tirol Konsequenzen

Leichtfried kritisiert Versagen bei Grenzkontrollen und Kontrollen durch Behörden

Angesichts immer häufigeren Berichte über die Umgehung von Corona-Regeln in Tirol fordert die SPÖ Konsequenzen von Innenminister Karl Nehammer und Landeshauptmann Günther Platter (beide ÖVP). "Offenbar versagen Grenzkontrollen und die Kontrollen durch Tiroler Behörden", kritisierte SP-Vizeklubchef Jörg Leichtfried in einer Aussendung am Dienstag. Die Lockdown-Situation in Tirol sei vollkommen außer Kontrolle.

Leichtfried verwies auf die Fälle rund um infizierte Skilehrer, britische Partygäste und um deutsche Tagesgäste, die Quarantänebestimmungen umgehen, sowie auf Hoteliers auf Südafrika-Urlaub. "Während sich in ganz Österreich Millionen von Menschen seit Wochen an die Lockdown-Regeln halten (...) glauben offenbar manche, für sie gelten keine Regeln. Diese Mischung aus Arroganz und Ignoranz wird möglich gemacht durch ein politisches Versagen", so Leichtfried in einer Aussendung.