Corona - SPÖ Kärnten fordert zweites Unterstützungspaket für Kommunen

Wichtige Leistungen für Bürger in Gefahr - Kaiser: "Koste es was es wolle" dürfe nicht nur für einige Unternehmen gelten

Die Kärntner SPÖ fordert von der Bundesregierung ein zweites Unterstützungspaket für Städte und Gemeinden. Wie Parteichef LH Peter Kaiser in einer Aussendung nach einer - virtuellen - Parteivorstandssitzung erklärte, fordere die SPÖ Kärnten die Bundesregierung dazu auf, "sich bei ihren Beschlüssen die Lebensrealität der Österreicherinnen und Österreicher deutlicher als bisher vor Augen zu führen".

Wenn es keine Unterstützung gebe, würden Städte und Gemeinden aufgrund coronabedingter Einnahmenentfälle wichtige Leistungen nicht in gewohntem Umfang aufrechterhalten können, so Kaiser. Sollte die Bundesregierung dem nicht schleunigst nachkommen, trage sie allein die Verantwortung dafür, wenn etwa die Unterstützung für Freiwillige Feuerwehren, die Kinderbetreuung, die Unterstützung für Vereine nicht mehr leistbar seien. Kaiser: "Herr Kurz, Herr Kogler: Koste es was es wolle, darf nicht nur für einige Unternehmen gelten, sondern muss in erster Linie auch für die breite Bevölkerung gelten."

Weitere Forderungen der SPÖ betreffen die Ausweitung der beschlossenen Sonderbetreuungszeit für Eltern, auch bei eingeschränktem Betrieb in Kindergärten und Pflichtschulen, die Beibehaltung der Hacklerregelung sowie die Anhebung des Arbeitslosengeldes. Eine Alternative zum neuerlichen Lockdown sieht die Kärntner SPÖ nicht. Allerdings wiederholte Kaiser seine Kritik an der Schließung von Schulen "entgegen der einhelligen Meinung von Landeshauptleuten und Experten".