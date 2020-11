Corona - SPÖ OÖ fordert funktionierende Teststrategie

Einbindung der Gemeinden - Digitalisierung - mittelfristige Strategie

Die SPÖ Oberösterreich hat der Bundesregierung Versagen auf ganzer Linie vorgeworfen und "endlich eine einheitliche und funktionierende Teststrategie für Österreich, die zentral koordiniert ist" gefordert. Es gelte herauszufinden "wo und wie sich das Virus verbreitet", sagte Landesparteivorsitzende LR Birgit Gerstorfer in einer Pressekonferenz am Montag.

"Was jetzt passiert, hätte verhindert werden können, das lag in der Kompetenz der Bundesregierung", so Gerstorfer. Die Teststrategie sei der Schlüssel zum Erfolg in der Bekämpfung der Pandemie. "Die Bundesregierung ist aufgefordert, endlich über die nächsten Tage hinauszudenken", sagte Gerstorfer und forderte eine mittelfristige Strategie für die Pandemie, um einen dritten Lockdown zu verhindern. Beim Contact Tracing sei viel versäumt worden. Das EDV-System sei nicht auf so große Kapazitäten eingerichtet und hätte weiter entwickelt werden müssen.

Es sei schade, dass der Vorschlag das Contact Tracing mehr zu digitalisieren nicht schon längst aufgenommen wurde. Viele Leute würden Netbanking betreiben und könnten sicher auch ihre Daten in eine Datenbank eingeben. In der ersten Novemberwoche hätten nur elf Prozent der Infektionen in Oberösterreich nachverfolgt werden können. Dabei sei Contact Tracing ein wesentlicher Teil, "dass wir Sicherheit und Klarheit bieten können und muss tagesaktuell abgearbeitet werden können".

Manfred Kalchmair, Bürgermeister von Sierning und Landesvorsitzender der sozialdemokratischen Gemeindevertreter, kritisierte, dass die Gemeinden nicht um Mithilfe beim Contact Tracing gebeten wurden. Die Mitarbeiter in den Bezirkshauptmannschaften seien bemüht, doch Investitionen in die Verbesserung des Contact Tracing und der Strukturen täten Not. Man solle "erst erheben, welche Ressourcen der eigene Verwaltungsapparat hat", sah er die Mitarbeiter in den - größeren - Kommunen als besonders versiertes Personal für die Kontaktnachverfolgung. Zur Weitergabe von Testergebnissen und zum Lebensmitteleinkauf würden sie bereits herangezogen.

Neben der Teststrategie priorisierte Gerstorfer einen einheitlichen Plan für die Krankenhäuser, wobei die Privatspitäler eingebunden werden sollten und eine Zusammenarbeit mit den Nachbarländern denkbar sei.

Schulschließungen wären ihrer Meinung nach zu vermeiden gewesen mit entsprechender Schutzausrüstung, Luftfiltern, Schichtbetrieb und ausreichenden Schultransporten. Die SPÖ werde genau beobachten, ob jedes Kind, das diese brauche, auch eine Betreuung bekomme, nachdem die Sonderbetreuungszeiten für Eltern infrage gestellt würden.