Corona - SPÖ rief Anschober auf, in Tirol aktiv zu werden

"Bis Sonntag zu warten, ist keine Option"

Der Gesundheitssprecher der SPÖ, Philip Kucher, hat Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) in einer Aussendung aufgefordert, angesichts der Lage in Tirol "endlich aktiv zu werden". Anschober müsse den Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) "sofort per Weisung zum Handeln verpflichten und alle nötigen Schutzmaßnahmen vorgeben".

Den Tiroler Verantwortlichen beim "Kopf in den Sand stecken zuzusehen, endet sonst neuerlich in einer Katastrophe", sagte Kucher. Der Gesundheitssprecher erinnerte daran, dass die Situation in Ischgl vor einem Jahr binnen weniger Tage explodiert ist. "Bis Sonntag zu warten, ist keine Option!" Es zähle jetzt "jeder Tag, um nachhaltigen Schaden von den Tirolerinnen und Tirolern abzuwenden! Anschober muss die Bevölkerung schützen und nicht die schwarzen Seilschaften der ÖVP und deren Interessen!", so Kucher. Des Weiteren brauche es sofortige Aufklärung, wie und von wem wurde das Virus ins Land geschleppt wurde und wieso es sich "dort neuerlich ungehindert verbreiten" konnte.

Der stellvertretende SPÖ-Klubchef Jörg Leichtfried wollte in einer Pressekonferenz nicht beurteilen, ob eine Isolierung Tirols nötig sei. Allerdings erinnerte er daran, dass es eigentlich eine Corona-Ampel gebe, um auf solche Dinge reagieren zu können. Was er sicher sagen könne, dass nicht alles richtig gemacht worden und sei und schleunigst Maßnahmen ergriffen werden müssten. Wenn das der Landeshauptmann nicht tue, sei der Gesundheitsminister gefordert.