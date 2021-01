Corona - SPÖ-Schnabl: Herausforderung für viele NÖ Haushalte

Kredite, Versicherungs- und Wohnkosten oder Heizen als Belastungsprobe

Der niederösterreichische SPÖ-Landeschef LHStv. Franz Schnabl sieht in der Corona-Pandemie nicht nur eine Herausforderung für das Gesundheitssystem bzw. die Wirtschaft, sondern in erster Linie für die Haushalte. Er nannte diesbezüglich Kredite, Versicherungs- und Wohnkosten oder Heizen. Es sei ihm daher ein "zentrales Anliegen", die finanzielle und soziale Sicherheit der Menschen im Land zu gewährleisten, sagte Schnabl am Mittwoch.

Vielen Wirtschaftstreibenden sei die Existenzgrundlage weggebrochen, mehr als 73.000 Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher seien derzeit arbeitslos, zudem über 100.000 in Kurzarbeit, erinnerte der SPÖ-Landesvorsitzende. Laufende Fixkosten würden dadurch zur Belastungsprobe. Der Verein Pro Konsument unterstütze und berate in dieser schweren Zeit, erinnerte Schnabl. Er kündigte auch eine Weiterentwicklung des Leistungsangebots an.