Corona - Sportunion für Indoor-Sport als Anreiz für Corona-Tests

Dachverband: Kindern und Jugendlichen sollte Vereinssport wieder ermöglicht werden

Die Sportunion - einer der drei Sportdachverbände in Österreich mit über 921.000 Mitgliedern in rund 4.370 Vereinen - hat sich am Samstag für das Ermöglichen von Vereinssport für Kinder und Jugendliche parallel zu den Schulöffnungen ausgesprochen. Neben Outdoor-Mannschaftstraining sollte mittels Corona-Selbsttests auch Indoor-Sport wieder möglich gemacht werden, hieß es in einer Presseaussendung .

"Corona-Selbsttests sind ein entscheidender Türöffner, die dem gesamten Sport zu einem Comeback in Österreich verhelfen können", betonte Sportunion-Präsident Peter McDonald. Unter bestimmten Auflagen sollte neben Individualsport auch Mannschaftssport ermöglicht werden – insbesondere im Nachwuchsbereich: "Dabei sollten auch Schultests und Teststraßen gültig sein, wodurch zusätzliche Impulse für mehr Corona-Tests im Kampf gegen die Pandemie geschaffen werden. Es wäre die sicherste Möglichkeit den Hallenbereich rasch wieder zu öffnen und gleichzeitig Indoor-Sport als großen Anreiz für Tests breiter in der Bevölkerung zu etablieren".