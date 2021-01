Corona - Staatsanwälte von Bergamo befragten Gesundheitsminister

Ermittlungen wegen Fahrlässigkeit im Umgang mit der Epidemie

Die Staatsanwaltschaft der lombardischen Stadt Bergamo hat am Donnerstag Italiens Gesundheitsminister Roberto Speranza befragt. Fragen wurden dem Minister unter anderem zu einem nationalen Pandemie-Plan von 2006 gestellt, der nicht mehr aktualisiert wurde. Die Befragung erfolgte im Rahmen einer Untersuchung wegen Fahrlässigkeit, Amtsmissbrauchs und Anschlags auf die Bürgerrechte im Zusammenhang mit der Coronavirus-Epidemie, berichteten italienische Medien übereinstimmend.

Das Gesundheitsministerium habe in den vergangenen Jahren nichts investiert, um den Plan in konkrete Maßnahmen umzusetzen, lautet der Verdacht. Die Folge davon war laut den Staatsanwälten, dass die Spitäler nicht auf den großen Ansturm schwerkranker Patienten vorbereitet waren, wodurch die Zahl der Todesopfer in der ersten Phase der Infektionswelle in Italien besonders in die Höhe getrieben wurde. Befragt wurde am Donnerstag auch der Präsident von Italiens Oberstem Gesundheitsinstitut (ISS), Silvio Brusaferro.

Die Untersuchung der Staatsanwaltschaft Bergamo war aufgrund von über 200 Anzeigen in die Wege geleitet worden, die Familienangehörige von Covid-19-Todesopfern gegen die Regierung erstattet hatten. Unter anderem wird die lombardische Regionalregierung verdächtigt, im März 2020 in der Provinz Bergamo keine Sperrzonen eingerichtet zu haben, wodurch sich die Covid-19-Infektion stark verbreitet habe.

Die Regionalbehörden erwidern, sie hätten sich bei den wichtigsten Beschlüssen zur Eindämmung der Coronavirus-Epidemie von prestigeträchtigen Virologen und Wissenschaftern beraten lassen. Sie hätten stets nach Prinzipien der Vorsicht und der Transparenz im Interesse der gesamten nationalen Gemeinschaft gehandelt. In Italien wurden 87.000 Todesopfer in Zusammenhang mit der Coronavirus-Epidemie gemeldet.