Corona - Stadttheater Klagenfurt-Premiere kommt ins Radio

Weil die ursprünglich für 12. Dezember geplante Premiere von "Il barbiere di Siviglia" des Stadttheaters Klagenfurt coronabedingt auf März 2021 verschoben wurde, wird die Generalprobe der Oper am Donnerstag aufgezeichnet und am 14. Dezember um 20.00 Uhr im ORF Radio Kärnten ausgestrahlt. Dafür wurde eine gekürzte Fassung mit reduziertem Orchester erarbeitet. Intendant Aron Stiehl freut sich: "Gerade in Zeiten wie diesen ist es wichtig, dass Kunst stattfindet."

