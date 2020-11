Corona - Starker Montag in Niederösterreichs Einkaufszentren

Viele Kunden nutzten die letzten Stunden vor dem Lockdown zum Shoppen - Auch Baumärkte und Einrichtungsgeschäfte standen hoch im Kurs

Die Einkaufszentren in Niederösterreich haben am Montag - wenige Stunden vor dem Corona-Lockdown - regen Kundenzulauf und teilweise vorübergehende Staubildung im Umfeld registriert. Hoch im Kurs standen im gesamten Bundesland auch Baumärkte und Einrichtungsgeschäfte. Dort sorgten nicht zuletzt Last-Minute-Sonderangebote für überfüllte Parkplätze.

Für "stärker als an einem normalen Montag" befand Center-Manager Christian Stagl das Kundenaufkommen im Wiener Neustädter Fischapark. Bereits in der Früh hätten sich Menschenschlangen vor mehreren Geschäften abgezeichnet - auch aufgrund von Corona-Sicherheitsmaßnahmen in den einzelnen Shops. So wurde mancherorts etwa für den Zutritt eine Reihenfolge festgelegt, zudem wurden Nummern verteilt. "Ein Schuhgeschäft hat dafür auch Schuhlöffel ausgegeben", berichtete Stagl von durchaus kreativen Lösungsansätzen. Generell seien die Besucher des Einkaufszentrums aber sehr diszipliniert gewesen, Sicherheitsabstände seien eingehalten worden.

Viel los war auch in der Shopping City Süd (SCS) in Vösendorf (Bezirk Mödling). Beobachter beschrieben die Situation allerdings als weitaus entspannter als noch am vergangenen Samstag, als sich vor einzelnen Geschäften Menschenansammlungen gebildet hatten.

"Es ist ein sehr guter Montag, es gibt aber keinen Ansturm und kein Schlange stehen", sagte Anita Bräunlich, die Center-Managerin des Traisenparks in St. Pölten, zur APA. Die 1.100 Plätze auf den vier Parkebenen waren am frühen Nachmittag laut Bräunlich "gut ausgelastet", Wartezeiten gab es allerdings keine.