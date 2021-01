Corona - Starker Rückgang bei Infizierten in Tirol

Aber mehr Spitalspatienten

In Tirol sind in den vergangenen 24 Stunden 81 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Im selben Zeitraum galten 216 Personen wieder als genesen. Damit sank die Zahl der aktuell Infizierten auf 1.575, teilte das Land am Montag mit. Zudem gab es auch keine weiteren Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die Anzahl der Todesfälle blieb stabil bei 493.

Indes mussten wieder mehr Covid-Patienten in den Krankenhäusern behandelt werden. Am Montag befanden sich 157 Covid-Patienten in stationärer Behandlung, um acht mehr als am Vortag. Davon mussten 31 Personen intensivmedizinisch versorgt werden, um eine mehr als am Vortag.

Die meisten Fälle gab es mit 258 im Bezirk Innsbruck-Land. Dahinter reihten sich die Bezirke Kufstein mit 227 Infizierten und Kitzbühel mit 217 Infizierten ein. In der Landeshauptstadt Innsbruck gab es aktuell 154 Fälle. In Tirol wurden bisher 473.311 Tests durchgeführt.