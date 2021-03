Corona - Start der Ausreisetests für stark betroffene Bezirke offen

Gesundheitsministerium: "Rechtliche Grundlagen werden geschaffen"

Wann die von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) angekündigten automatischen Verschärfungen für Bezirke mit besonders hohen Corona-Infektionszahlen in Kraft treten werden, ist noch offen. Anschober hatte Ausreisetests für Bezirke avisiert, deren Sieben-Tages-Inzidenz über 400 liegt. "Die für die Umsetzung erforderlichen rechtlichen Grundlagen werden gerade geschaffen", hieß es am Mittwochnachmittag auf APA-Anfrage aus dem Gesundheitsministerium.

Von der Maßnahme wären aktuell drei Bezirke betroffen. Die österreichweit höchste Sieben-Tages-Inzidenz wies am Mittwochnachmittag Hermagor in Kärnten mit 664,7 Neuinfizierten je 100.000 Einwohner auf. Dort bereitet man sich bereits auf Einschränkungen vor. Über 400 lagen auch der Salzburger Pongau mit 480,3, wo in den Gemeinden Radstadt und Bad Hofgastein ab Donnerstag 24.00 Uhr für zwei Wochen eine Ausreisebeschränkung gilt, und die zweitgrößte niederösterreichische Stadt Wiener Neustadt mit 458,3.