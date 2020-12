Corona - Steiermark bietet kostenlose Schnelltests vor Weihnachten an

Von 21. bis 23. Dezember in Bruck/Mur, Liezen, Gleisdorf, Judenburg und der Grazer Messehalle

Die Steiermark wird nun wie die meisten Bundesländer auch kostenlose Antigen-Schnelltests vor den Weihnachtsfeiertagen an ausgewählten Standorten anbieten. Vom 21. bis 23. Dezember gibt es die Möglichkeit, sich kostenlos auf Covid-19 testen zu lassen, in Bruck/Mur, Liezen, Gleisdorf, Judenburg und Graz in der Messehalle, wie die Landeskommunikation am Donnerstag mitteilte. Mit dem Bundesheer werden Organisation, Logistik und Betreuung der Teststraßen abgewickelt.

An allen Standorten gelten dieselben Öffnungszeiten: Am 21. und 22. Dezember jeweils von 8.00 bis 20.00 Uhr sowie am 23. Dezember von 8.00 bis 13.00 Uhr. Die Anmeldung erfolgt über das Anmeldetool des Bundes unter dem Link https://oesterreich-testet.at/#/registration/start

Eine telefonische Anmeldung zur Testung ist nicht vorgesehen, jedoch besteht die Möglichkeit, auch ohne Anmeldung an einen der ausgewählten Standorte zur Testung zu kommen. Dieses Angebot soll die bereits bestehenden Testmöglichkeiten bei Ärztinnen und Ärzten sowie Apotheken ergänzen.

"Ein großes Dankeschön geht an das Bundesheer, das in kürzester Zeit die erforderlichen personellen Ressourcen für die Durchführung dieser zusätzlichen Testungen zur Verfügung stellt", sagte Harald Eitner, Leiter der Fachabteilung für Katastrophenschutz und Landesverteidigung, schon bisher für die Abwicklung der Lehrer- und Massentests der vergangenen Wochen verantwortlich.