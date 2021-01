Corona Steiermark setzt Strategie neu und auf permanente Teststraßen

Ab 11. Jänner sechs kostenlose Teststraßen in Graz, Gleisdorf, Leibnitz, Bruck/Mur, Judenburg und Liezen

Die Steiermark setzt ab Montag 11. Jänner ihre Teststrategie in Sachen Covid-19 neu auf: An sechs Teststationen werden kostenlos Antigen-Schnelltests angeboten. Es sind dies die Standorte wie vor Weihnachten: Leibnitz, Graz, Gleisdorf, Bruck an der Mur, Judenburg und Liezen. Ab Freitag, 22. Jänner, kommen 13 Standorte dazu, diese bilden den Auftakt der regelmäßigen Bevölkerungstestung. Die Standorte werden am Ende des Lockdowns, auch am 23. und 24. Jänner geöffnet sein.

Diese regelmäßigen Testungen werden in den kommenden Monaten die zunächst nur an einem Wochenende geplante Testung ersetzen. Somit haben alle Steirerinnen und Steirer die Möglichkeit, ihren Covid-Status in regelmäßigen Abständen testen zu lassen. Die 13 zusätzlichen Standorte werden an folgenden Orten eingerichtet sein: Voitsberg, Deutschlandsberg, Feldbach, Fürstenfeld, Weiz, Hartberg, Mürzzuschlag, Leoben, Murau, Schladming sowie in Graz und im Norden und Süden des Bezirks Graz-Umgebung. Somit werden ab 22. Jänner Testungen an 19 Standorten laufend möglich sein. Diese werden von Montag bis Donnerstag jeweils von 8.00 bis 18.00 Uhr, am Freitag bis 20.00 Uhr und jeden Samstag von 8.00 bis 12.00 Uhr geöffnet sein.

Am Montag, 11. Jänner öffnen die sechs Standorte um 12.00 Uhr. Die Anmeldung wird wieder online über das Anmeldetool des Bundes möglich sein, auch eine telefonische Anmeldung ist vorgesehen. Die genauen Modalitäten und der Anmeldestart sind noch in Ausarbeitung und werden zeitnah vom Land Steiermark bekannt gegeben. Die 19 Standorte werden vom Land Steiermark mit Unterstützung des Bundesheeres betrieben.