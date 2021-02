Corona - Steiermark startet mit Impfung der Hochrisikogruppe

Rund 800 Dialysepatientinnen und -patienten bekommen erste Dosis

In der Steiermark hat am Mittwoch die Corona-Schutzimpfung bei den sogenannten Hochrisikogruppen begonnen: Rund 800 steirische Dialysepatientinnen und -patienten erhalten nun ihre erste Dosis. Bisher seien in der Grünen Mark 55.812 Dosen der Impfstoffe Biontech/Pfizer und Moderna verimpft worden, hieß es in einer Aussendung. Damit liege man momentan in Bezug auf die durchgeführten Impfungen im Bundesländer-Vergleich an dritter Stelle hinter Wien und Niederösterreich.

"Ich freue mich, dass wir ab heute mit der Impfung der besonders vulnerablen Gruppe der Hochrisikopatientinnen und -patienten beginnen können", sagte die steirische Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP). Laut Impfkoordinator Michael Koren erhalten die betroffenen Personen ab Mittwoch an Standorten der KAGes, der Barmherzigen Brüder und der Diakonissen Schladming sowie bei vier steirischen Dialyseinstituten die erste Teilimpfung mit dem Impfstoff Moderna.