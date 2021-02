Corona - Steiermark stockt kostenloses Test-Angebot auf

26 zusätzliche Teststraßen - Forderungen nach weiteren Standorten und Bitte um Tests direkt beim Friseur

In der Steiermark wird das Angebot an Teststraßen für kostenlose Antigen-Tests auf das Coronavirus aufgestockt. An den schon bisher betriebenen 22 Standorten werden zusammen 26 zusätzliche Teststraßen eingerichtet und auch die Öffnungszeiten werden ausgeweitet, um den Andrang bewältigen zu können, hieß es am Mittwoch in der Aussendung des Landes Steiermark. Indessen gibt es aber auch Forderungen nach zusätzlichen Standorten und eine Bitte um Tests etwa direkt bei Friseuren.

Da ab 8. Februar "Zutrittstests" bei körpernahen Dienstleistungen notwendig sind und die Ergebnisse nicht älter als 48 Stunden sein dürfen, hat der Andrang zu Testterminen stark zu genommen. Laut Harald Eitner, Leiter der Fachabteilung für Katastrophenschutz und Landesverteidigung, wird daher ab 6. Februar an allen 22 Standorten täglich von 8.00 bis 18.00 Uhr getestet. Bei allen Teststraßen ist die FFP2-Maske verpflichtend zu tragen. Weiterhin sind auch Tests bei ausgewählten Apotheken und Hausärzten möglich, allerdings nicht kostenlos.

Obwohl das Angebot bei den Teststraßen nun ausgebaut wird, haben sich am Mittwoch die Stimmen nach weiteren Standorten gehäuft: In Bruck an der Mur muss man wegen des Andrangs vom Stadtsaal wieder in die Sporthalle wechseln, wodurch Vereine und Klassen die Halle nicht verwenden können. Bürgermeister Peter Koch (SPÖ) sagte: "Es tut mir für unsere Schüler und Vereine sehr leid, dass wir hier erneut gezwungen sind, in die Sporthalle zu wechseln. Die Brucker Teststraßen müssen entlastet werden, der Bezirk braucht unter diesen neuen Voraussetzungen mehr Teststraßen, auch in Kapfenberg und Krieglach." Es sei ein "unerträglicher Zustand, wenn Bruck die gesamte Region abdecken muss, jetzt ist rasches Handeln gefragt", meinte Koch im Hinblick auf die kommenden Impfstraßen. Bis Samstag sei die Teststation in Bruck schon völlig ausgebucht.

Die steirische KPÖ blies ins selbe Horn: "Die Testkapazitäten reichen nicht aus." In Graz sei bis Sonntag ebenfalls schon alles ausgebucht. "Es wäre sinnvoll, die Testkapazitäten jetzt schnell aufzustocken, denn die Kosten eines neuerlichen harten Lockdowns wären in jedem Fall höher. Das Land sollte alles unternehmen, dass alle, die sich testen lassen möchten, auch schnell an die Reihe kommen", sagte Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler.

Friseursalon-Chefin Ida Hirschegger aus Pöllau in der Oststeiermark wandte sich indessen mit einem offenen Brief an die Bundesregierung: Sie habe bisher alle Maßnahmen mitgetragen, sich nie darüber beschwert, alles in ihrem Geschäft mit fünf Mitarbeitern umgesetzt und sie dankte auch für Unterstützungsleistungen, aber "mit heutigem Tage musste ich mehr als 60 Prozent meiner Stammkunden abweisen. Sie weigern sich, einen Test bei der nächsten Teststraße in Hartberg zu machen. Und Hausärzte verlangen hierfür Geld. Viele meiner Kundinnen sind alt und nicht mobil. Wurde bei diesen Maßnahmen bedacht, dass am Lande vieles nicht so gut geht wie in der Stadt? (...) Ich bitte Sie alle inständig: Erlauben Sie Ausnahmen! Erlauben Sie, dass wir im Geschäft die Tests bei unseren Kunden durchführen - selbstverständlich in einem gesonderten Raum vor Eintritt!" Sie warnte auch davor, dass viele auch in der Frisör-Branche "nebenher" arbeiten würden: "Vorbei an der Steuer heißt dann wohl auch vorbei an den gesetzlichen Maßnahmen. Wie soll ich meine Mitarbeiter zahlen, meine laufenden Kosten decken, wenn mein Friseursalon fast leer bleibt?"