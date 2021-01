Corona - Steiermark testet wieder Kategorie-1-Kontaktpersonen

War seit Mitte November aus Kapazitätsgründen ausgesetzt

Das Land Steiermark ändert seine Teststrategie. Ab Montag werden wieder Kontaktpersonen der Kategorie 1 von nachgewiesen infizierten Personen landesweit mittels PCR-Tests getestet, also Haushaltsangehörige und Personen mit engem Kontakt zu positiv Getesteten. Das gab das Land am Sonntag in einer Aussendung bekannt.

Die Kategorie-1-Kontaktpersonen waren im Herbst für mehrere Wochen flächendeckend getestet worden, mit 13. November wurde die Maßnahme aber ausgesetzt. Damals wurden landesweit 800 bis 1.000 Neuinfektionen täglich registriert, die Kapazitätsgrenzen der Teststraßen des Roten Kreuzes seien erreicht worden. Seither habe man nur noch jene Kontaktpersonen getestet, die Symptome hatten.

Derzeit liegt die tägliche Zahl der Neuinfektionen bei 100 bis 300, dazu wurde das Testangebot stark ausgeweitet. Daher seien wieder ausreichend Kapazitäten für PCR-Tests vorhanden. Betroffene Personen sollen via SMS einen Testtermin erhalten. Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß: "Die Mutation des Virus stellt uns vor eine weitere große Herausforderung. Gerade auch in diesem Zusammenhang ist es wichtig, enge Kontakte von Infizierten zu testen, um Infektionsketten rasch zu durchbrechen und um abklären zu können, wie verbreitet die Mutation bereits ist."