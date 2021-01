Corona - Steiermark verschiebt Test-Anmeldung um eine Woche auf 11.1.

Testungen selbst ebenfalls um eine Woche verschoben - Nun von 22. bis 24. Jänner

Da es das Freitesten aus dem Lockdown nun legistisch nicht möglich ist, verschiebt die Steiermark den eigentlich für Montag geplanten Beginn der Anmeldungen für die Corona-Testungen um eine Woche auf den 11. Jänner. Die Corona-Testungen für die steirische Bevölkerung finden wie von 22. bis 24. Jänner statt. Das Online-Anmeldesystem stehe daher derzeit nicht zur Verfügung, wie die Landeskommunikation am Montagnachmittag mitteilte.

Alle von 15. bis 17. Jänner bereits vergebenen Termine werden storniert, die betreffenden Personen erhalten eine Stornierungsinformation. Ab Montag, 11. Jänner mit Beginn 8.00 Uhr wird die Anmeldemöglichkeit unter https://www.oesterreich-testet.at/#/landingPage wieder gegeben sein. Die Testung ist für die Bevölkerung kostenlos. Ab 11. Jänner kann man sich auch unter der Telefonnummer 0800 220 330 zwischen 7.00 und 22.00 Uhr telefonisch anmelden. Alle weiteren Informationen zum Thema Bevölkerungstestungen finden sich auf der Website www.steiermarktestet.at.

Zur Testung aufgerufen sind von 22. bis 24. Jänner alle Personen, die älter als sechs Jahre sind und eine Aufenthaltsadresse in der Steiermark haben. Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 14 Jahren müssen entweder von einem Elternteil begleitet werden oder eine Einverständniserklärung des bzw. der Erziehungsberechtigten vorweisen. Von der Testung ausgeschlossen sind all jene Personen, die Covid-19-Krankheitssymptome aufweisen beziehungsweise sich zum Testzeitpunkt im Krankenstand oder in behördlicher Quarantäne befinden.