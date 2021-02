Corona - Steigende Infektionszahlen in Salzburg und Oberösterreich

Salzburger Behörden melden einen weiteren Todesfall

Die Infektionszahlen mit Covid-19 gehen in Salzburg und Oberösterreich wieder nach oben. In Salzburg meldeten die Behörden am Samstag 185 neue Fälle, in Oberösterreich waren es 258 Neuinfektionen. Damit gab es in Salzburg 1.487 aktive Fälle, im Nachbarbundesland Oberösterreich 2.605.

In Salzburg wurde am Samstag ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Es handelt sich um eine Person im Alter von 92 Jahren. Insgesamt sind in Salzburg bisher 491 Menschen an oder mit dem Virus gestorben, in Oberösterreich 1.514.